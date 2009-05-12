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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 12 мая 2009
Вольфсбург
12.05.2009, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия Д
16'
Э. Джеко
48'
Графите
85'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
Желтая карточка
М. Зидан
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Графите
Замена
П. Пекарик
️️️️
М. Хасебе
Замена
Ф. Кринге
️️️️
Я. Блащиковски
Красная карточка
К. Боатенг
Замена
С. Шиндзилорц
️️️️
З. Мисимович
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
М. Зидан
️️️️
Н. Вальдес
Замена
К. Боатенг
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ! 2:0!
Графите
Пас отдал
Э. Джеко
Желтая карточка
Н. Суботич
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Жозуэ
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
23
Графите
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
8
Нури Шахин
ЛП
5
Себастьян Кель
ЦП
15
Тамаш Хайнал
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
32
Себастьян Шиндзилорц
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
13
Йошито Окубо
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
3
Ли Юн Пе
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
39
Мадлунг
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
10
Джеко
23
Графите
4-3-1-2
1
Вайденфеллер
22
Овомойела
28
Сантана
3
Суботич
0
Деде
16
Блащиковски
5
Кель
8
Шахин
15
Хайнал
13
Фрай
16
Вальдес
8
Мисимович
32
Шиндзилорц
32
Шиндзилорц
8
Мисимович
20
Хасебе
22
Пекарик
22
Пекарик
20
Хасебе
16
Блащиковски
6
Кринге
6
Кринге
16
Блащиковски
15
Хайнал
27
Боатенг
27
Боатенг
15
Хайнал
16
Вальдес
10
Зидан
10
Зидан
16
Вальдес
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
13
Йошито Окубо
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
22
Марк Циглер
ВР
3
Ли Юн Пе
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
13
Йошито Окубо
ЦФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Ли Юн Пе
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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