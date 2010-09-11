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Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 11 сентября 2010
Боруссия Д
11.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
50'
Н. Шахин
67'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Дежага
Замена
Л. Пищек
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Графите
️️️️
М. Манджукич
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
М. Гетце
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Н. Шахин
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кель
Замена
А. Дежага
️️️️
К. Зиани
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Замена
М. Хасебе
️️️️
Сисеро
ГОЛ! 1:0!
Н. Шахин
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
Сисеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
16
Сисеро
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
15
Карим Зиани
ЦП
10
Диего
АП
9
Марио Манджукич
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
3
Суботич
22
Овомойела
5
Кель
6
Гросскройц
8
Шахин
16
Блащиковски
10
Кагава
10
Барриос
3-1-3-1-2
16
Бенальо
24
Кьер
15
Барцальи
4
Шефер
7
Жозуэ
16
Сисеро
19
Джонсон
15
Зиани
10
Диего
10
Джеко
9
Манджукич
5
Кель
5
Бендер
5
Бендер
5
Кель
6
Гросскройц
26
Пищек
26
Пищек
6
Гросскройц
16
Блащиковски
27
Гетце
27
Гетце
16
Блащиковски
16
Сисеро
20
Хасебе
20
Хасебе
16
Сисеро
15
Зиани
21
Дежага
21
Дежага
15
Зиани
9
Манджукич
23
Графите
23
Графите
9
Манджукич
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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