Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 03 ноября 2018
Вольфсбург
03.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
27'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
33'
Желтая карточка
Т. Делэни
33'
Желтая карточка
Д. Загаду
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Делэни
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-3-1-2
1
Кастелс
21
Руссийон
32
Тиссеран
25
Брукс
12
Вилльям
27
Арнольд
37
Реджбечай
31
Герхардт
7
Брекало
10
Гинчек
9
Вегхорст
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
25
Аканджи
23
Загаду
22
Геррейру
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
7
Брун-Ларсен
9
Алькасер
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Тобиас Штробль
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
12
Павао Перван
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Боруссия Д
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+