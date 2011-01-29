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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 29 января 2011
Вольфсбург
29.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
3'
Л. Барриос
40'
Н. Шахин
71'
М. Хуммельс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
Замена
М. Зидан
️️️️
М. Гетце
Замена
Ф. Сантана
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 0:3!
М. Хуммельс
Пас отдал
Н. Шахин
Желтая карточка
П. Пекарик
Замена
Д. Мбокани
️️️️
Графите
Желтая карточка
Л. Пищек
Травма
С. Бендер
Желтая карточка
А. Фридрих
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
М. Манджукич
ГОЛ! 0:2!
Н. Шахин
Замена
Т. Каленберг
️️️️
С. Ритер
ГОЛ! 0:1!
Л. Барриос
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
(К)
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛП
7
Жозуэ
ЦП
27
Саша Ритер
ЦП
10
Диего
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
16
Сисеро
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
4-4-1-1
16
Бенальо
4
Шефер
39
Мадлунг
3
Фридрих
22
Пекарик
9
Манджукич
7
Жозуэ
27
Ритер
21
Дежага
10
Диего
23
Графите
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
26
Пищек
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Барриос
27
Ритер
7
Каленберг
7
Каленберг
27
Ритер
9
Манджукич
19
Джонсон
19
Джонсон
9
Манджукич
23
Графите
70
Мбокани
70
Мбокани
23
Графите
15
Хуммельс
28
Сантана
28
Сантана
15
Хуммельс
16
Блащиковски
9
Левандовски
9
Левандовски
16
Блащиковски
27
Гетце
10
Зидан
10
Зидан
27
Гетце
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
16
Сисеро
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
3
Акакий Гогиа
ПВ
1
Марвин Хитц
ВР
16
Сисеро
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
8
Антонио Да Силва
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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