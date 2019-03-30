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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 30 марта 2019
Боруссия Д
30.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
90'
П. Алькасер
90+4'
П. Алькасер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
ГОЛ! 2:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Санчо
90'
+4
90'
Желтая карточка
Вилльям
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
90'
17'
Желтая карточка
М. Арнольд
7'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
23
Загаду
22
Диалло
25
Аканджи
22
Геррейру
27
Делэни
27
Вольф
28
Витсель
27
Гетце
19
Санчо
9
Алькасер
4-1-3-2
1
Кастелс
12
Вилльям
25
Брукс
31
Кнохе
21
Руссийон
23
Гилявоги
31
Герхардт
30
Клаус
27
Арнольд
14
Мехмеди
9
Вегхорст
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Павао Перван
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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