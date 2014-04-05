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Расписание матчей
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Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 05 апреля 2014
Боруссия Д
05.04.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
51'
Р. Левандовски
77'
М. Ройс
34'
И. Олич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
79'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ж. Маланда
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
77'
Замена
О. Кирх
️️️️
Г. Мхитарян
76'
69'
Замена
П. Окс
️️️️
К. Треш
68'
Травма
К. Треш
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
51'
Замена
М. Йойич
️️️️
П. Обамеянг
46'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Н. Шахин
46'
Желтая карточка
Н. Шахин
37'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Олич
32'
Желтая карточка
К. Треш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
(К)
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Лангерак
6
Гросскройц
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
8
Шахин
5
Кель
22
Мхитарян
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
4-2-3-1
31
Грюн
28
Треш
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
19
Маланда
27
Арнольд
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
8
Шахин
37
Дурм
37
Дурм
8
Шахин
7
Обамеянг
18
Йойич
18
Йойич
7
Обамеянг
22
Мхитарян
21
Кирх
21
Кирх
22
Мхитарян
19
Маланда
20
Калиджиури
20
Калиджиури
19
Маланда
28
Треш
2
Окс
2
Окс
28
Треш
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Патрик Древес
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
20
Стефан Кучке
ЦФ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
8
Ян Полак
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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