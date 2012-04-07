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Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 07 апреля 2012
Вольфсбург
07.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
61'
М. Манджукич
22'
Р. Левандовски
49'
И. Гюндоган
90'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Замена
П. Овомойела
️️️️
Я. Блащиковски
Вторая желтая
А. Мадлунг
Желтая карточка
С. Кель
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кагава
Замена
Д. Сио
️️️️
К. Треш
Замена
К. Гросскройц
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 1:2!
М. Манджукич
Пас отдал
А. Дежага
Замена
П. Ирачек
️️️️
Жозуэ
ГОЛ! 0:2!
И. Гюндоган
Замена
Виейринья
️️️️
П. Хельмес
Желтая карточка
А. Дежага
Желтая карточка
А. Мадлунг
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
И. Перишич
11'
Желтая карточка
Н. Суботич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ЛП
4
Марсель Шефер
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
7
Жозуэ
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
8
Петр Ирачек
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
4-4-2
16
Бенальо
13
Родригес
33
Лопес
39
Мадлунг
28
Треш
21
Дежага
4
Шефер
8
Полак
7
Жозуэ
10
Хельмес
9
Манджукич
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
16
Блащиковски
20
Гюндоган
10
Кагава
14
Перишич
9
Левандовски
10
Хельмес
20
Виейринья
20
Виейринья
10
Хельмес
7
Жозуэ
8
Ирачек
8
Ирачек
7
Жозуэ
28
Треш
13
Сио
13
Сио
28
Треш
16
Блащиковски
22
Овомойела
22
Овомойела
16
Блащиковски
14
Перишич
6
Гросскройц
6
Гросскройц
14
Перишич
10
Кагава
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Кагава
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
Главный тренер
Феликс Магат
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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