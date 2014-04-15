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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 15 апреля 2014
Боруссия Д
15.04.2014, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
12'
Г. Мхитарян
43'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
Желтая карточка
П. Обамеянг
90'
+6
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
90'
+3
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Р. Левандовски
84'
83'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Ж. Маланда
81'
Травма
Ж. Маланда
Замена
О. Кирх
️️️️
Г. Мхитарян
71'
Желтая карточка
С. Кель
66'
63'
Замена
Виейринья
️️️️
М. Арнольд
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
43'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
М. Ройс
12'
6'
Желтая карточка
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Милош Йойич
ОП
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
6
Кевин Гросскройц
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
(К)
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
4-2-2-1-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
26
Пищек
18
Йойич
5
Кель
22
Мхитарян
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
4-2-1-2-1
31
Грюн
28
Треш
31
Кнохе
27
Налдо
4
Шефер
14
Густаво
19
Маланда
27
Арнольд
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
22
Мхитарян
21
Кирх
21
Кирх
22
Мхитарян
9
Левандовски
7
Обамеянг
7
Обамеянг
9
Левандовски
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
19
Маланда
20
Калиджиури
20
Калиджиури
19
Маланда
27
Арнольд
20
Виейринья
20
Виейринья
27
Арнольд
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Патрик Древес
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Ян Полак
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:25 (прямая)
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