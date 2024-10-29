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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вольфсбург - Боруссия Д
Вольфсбург - Боруссия Д: обзор матча 29 октября 2024
Вольфсбург
29.10.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
116'
Й. Винд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсбург - Боруссия Д
120'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 1:0!
Й. Винд
116'
115'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
Желтая карточка
С. Озкан
114'
112'
Замена
J. Paulina
️️️️
М. Байер
99'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Д. Гиттенс
Замена
С. Озкан
️️️️
Л. Майер
90'
85'
Желтая карточка
Д. Гиттенс
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Б. Дардаи
80'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Б. Баку
80'
Замена
Й. Винд
️️️️
М. Амура
80'
78'
Замена
К. Кэмпбелл
️️️️
Д. Мален
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Виммер
70'
Желтая карточка
М. Арнольд
62'
56'
Желтая карточка
Ф. Нмеча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К)
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Эмре Джан
(К)
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Вольфсбург
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
27
Jordi Paulina
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Грабара
17
Баку
3
Вавро
3
Кулиеракис
2
Фишер
21
Меле
8
Дардаи
27
Арнольд
14
Майер
8
Виммер
9
Амура
2-1-1-3-3
1
Кобель
4
Шлоттербек
5
Бенсебаини
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
8
Нмеча
8
Брандт
14
Мален
14
Байер
9
Гирасси
14
Майер
6
Озкан
6
Озкан
14
Майер
8
Дардаи
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Дардаи
17
Баку
13
Каминьски
13
Каминьски
17
Баку
9
Амура
19
Винд
19
Винд
9
Амура
8
Виммер
8
Томаш
8
Томаш
8
Виммер
11
Гиттенс
20
Забитцер
20
Забитцер
11
Гиттенс
14
Мален
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Мален
14
Байер
27
27
14
Байер
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Кьелл Вятьен
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
2
4
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
20
16
Офсайды
2
1
Количество передач
428
625
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 1
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 2
29.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
1 : 2
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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