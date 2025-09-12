13 сентября на стадионе «Хилл Дикинсон» в рамках 4-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Астон Виллу». Обе команды начали сезон по-разному: хозяева показывают уверенный старт, тогда как гости ищут свою игру и страдают от нестабильности в обороне. Это противостояние может подарить болельщикам динамичный футбол с акцентом на результативность.

«Эвертон»

Команда из Ливерпуля набрала хороший ход – три победы подряд во всех турнирах с общим счeтом 7:2. После 3 туров «Эвертон» располагается на 5-й строчке с 6 очками. В последних матчах коллектив демонстрирует сбалансированную игру: за 5 встреч забито 7 мячей (в среднем 1.40), пропущено всего 4 (0.80 за игру). В нападении хорош Бету – 2 гола в 4 играх. Победа над «Вулверхэмптоном» (3:2) на выезде показывает, что команда способна справляться с давлением и действовать эффективно в атаке. «Эвертон» также уверенно проводит матчи на своeм поле – «Брайтон» был обыгран 2:0 без особых проблем.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы начали сезон с трудностей. После трeх туров у команды лишь 1 очко и 19-е место в таблице. За последние пять матчей «Астон Вилла» пропустила 7 голов (1.40 за игру), а в атаке забила лишь 3 (0.60 в среднем). Несмотря на это, команда отличается стабильным голевым присутствием – забивает в 4 матчах Премьер-лиги подряд. Проблема заключается в неэффективности обороны и отсутствии результативности на выезде – поражения от «Брентфорда» и «Пэлас» подтверждают это. В преддверии встречи с «Эвертоном» «Астон Вилле» предстоит срочно искать баланс между атакой и защитой.

Факты о командах

«Эвертон»

6 очков в 3 турах, 5-е место

3 победы подряд во всех турнирах

В среднем 1.40 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 3 матчах подряд

«Астон Вилла»

1 очко в 3 турах, 19-е место

4 матча без побед в Премьер-лиге

В среднем 0.60 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 4 матчах Премьер-лиги подряд

Прогноз на матч

С учeтом формы и результатов, «Эвертон» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует организованную оборону и результативную атаку, тогда как «Астон Вилла» сталкивается с проблемами по всем фронтам. Гости способны отличиться, но навязать борьбу на протяжении всего матча будет сложно. Ожидается, что «Эвертон» воспользуется неуверенностью соперника и продлит победную серию.

Рекомендованные ставки