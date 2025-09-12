Введите ваш ник на сайте
«Эвертон» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 2.45

12 сентября 2025 9:39
Эвертон - Астон Вилла
13 сент. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Эвертона»
Сделать ставку

13 сентября на стадионе «Хилл Дикинсон» в рамках 4-го тура АПЛ «Эвертон» примет «Астон Виллу». Обе команды начали сезон по-разному: хозяева показывают уверенный старт, тогда как гости ищут свою игру и страдают от нестабильности в обороне. Это противостояние может подарить болельщикам динамичный футбол с акцентом на результативность.

«Эвертон»

Команда из Ливерпуля набрала хороший ход – три победы подряд во всех турнирах с общим счeтом 7:2. После 3 туров «Эвертон» располагается на 5-й строчке с 6 очками. В последних матчах коллектив демонстрирует сбалансированную игру: за 5 встреч забито 7 мячей (в среднем 1.40), пропущено всего 4 (0.80 за игру). В нападении хорош Бету – 2 гола в 4 играх. Победа над «Вулверхэмптоном» (3:2) на выезде показывает, что команда способна справляться с давлением и действовать эффективно в атаке. «Эвертон» также уверенно проводит матчи на своeм поле – «Брайтон» был обыгран 2:0 без особых проблем.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы начали сезон с трудностей. После трeх туров у команды лишь 1 очко и 19-е место в таблице. За последние пять матчей «Астон Вилла» пропустила 7 голов (1.40 за игру), а в атаке забила лишь 3 (0.60 в среднем). Несмотря на это, команда отличается стабильным голевым присутствием – забивает в 4 матчах Премьер-лиги подряд. Проблема заключается в неэффективности обороны и отсутствии результативности на выезде – поражения от «Брентфорда» и «Пэлас» подтверждают это. В преддверии встречи с «Эвертоном» «Астон Вилле» предстоит срочно искать баланс между атакой и защитой.

Факты о командах

«Эвертон»

  • 6 очков в 3 турах, 5-е место
  • 3 победы подряд во всех турнирах
  • В среднем 1.40 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Астон Вилла»

  • 1 очко в 3 турах, 19-е место
  • 4 матча без побед в Премьер-лиге
  • В среднем 0.60 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 4 матчах Премьер-лиги подряд

Личные встречи
25% (8)
34% (11)
41% (13)
47
Забитых мячей
51
1.47
В среднем за матч
1.59
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0 : 1
15.01.2025
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
3 : 2
14.09.2024
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
0 : 0
14.01.2024
Астон Вилла
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Астон Вилла
1 : 2
27.09.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
4 : 0
20.08.2023
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
0 : 2
25.02.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Астон Вилла
2 : 1
13.08.2022
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Эвертон
0 : 1
22.01.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Астон Вилла
3 : 0
18.09.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0 : 0
13.05.2021
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1 : 2
01.05.2021
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
1 : 1
16.07.2020
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Астон Вилла
2 : 0
23.08.2019
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
1 : 3
01.03.2016
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Эвертон
4 : 0
21.11.2015
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
3 : 2
02.05.2015
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Эвертон
3 : 0
18.10.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Эвертон
2 : 1
01.02.2014
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Астон Вилла
0 : 2
26.10.2013
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
3 : 3
02.02.2013
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Астон Вилла
1 : 3
25.08.2012
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Астон Вилла
1 : 1
14.01.2012
Эвертон
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
2 : 2
10.09.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
2 : 2
02.04.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
1 : 0
29.08.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
2 : 2
14.04.2010
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Эвертон
1 : 1
31.10.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
3 : 3
12.04.2009
Эвертон
Англия. Кубок, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
15.02.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Эвертон
2 : 3
07.12.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
2 : 2
27.04.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
2 : 0
23.09.2007
Эвертон
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом формы и результатов, «Эвертон» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует организованную оборону и результативную атаку, тогда как «Астон Вилла» сталкивается с проблемами по всем фронтам. Гости способны отличиться, но навязать борьбу на протяжении всего матча будет сложно. Ожидается, что «Эвертон» воспользуется неуверенностью соперника и продлит победную серию.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Эвертона» – коэффициент 2.45
  • Обе забьют – коэффициент 1.90

2.45
Победа «Эвертона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Эвертон
Рекомендуем
  • Читайте нас: 