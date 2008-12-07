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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 07 декабря 2008
Эвертон
07.12.2008, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Астон Вилла
29'
Д. Лескотт
90+3'
Д. Лескотт
1'
С. Сидуэлл
54'
Э. Янг
90+4'
Э. Янг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
+4
ГОЛ! 2:3!
Э. Янг
ГОЛ! 2:2!
Д. Лескотт
+3
Желтая карточка
Л. Осман
ГОЛ! 1:2!
Э. Янг
Желтая карточка
М. Феллайни
+2
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 1:1!
Д. Лескотт
Пас отдал
М. Артета
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Сидуэлл
Пас отдал
Д. Милнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
8
Микель Артета
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
36
Люк Янг
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Мартин Лаурсен
(К)
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
18
Гарет Бэрри
АП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
15
Лескотт
19
Ягиелка
2
Йобо
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Осман
8
Артета
17
Кэхилл
28
Аничебе
3-2-3-1-1
24
Фридель
36
Янг
33
Дэйвис
5
Лаурсен
3
Куэльяр
15
Янг
20
Милнер
19
Петров
14
Сидуэлл
18
Бэрри
11
Агбонлахор
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
13
Карло Нэш
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Марлон Хэрвуд
ЦФ
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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