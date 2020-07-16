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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 16 июля 2020
Эвертон
16.07.2020, четверг, 20:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
87'
Т. Уолкотт
72'
Э. Конса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
ГОЛ! 1:1!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Гомеш
87'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Т. Дэвис
73'
Замена
М. Кен
️️️️
Ришарлисон
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
Э. Конса
Пас отдал
К. Хурихейн
71'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
64'
Замена
К. Дэвис
️️️️
М. Саматта
64'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Трезеге
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Ивоби
62'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Бернард
62'
Желтая карточка
Ришарлисон
61'
Желтая карточка
Л. Динь
56'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
М. Холгейт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
24
Хота
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
27
Холгейт
23
Коулмен
22
Дэвис
20
Гомеш
11
Бернард
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-3-2-1
25
Рейна
27
Эль-Мохамади
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
7
МакГинн
15
Луис
14
Хурихейн
10
Грилиш
7
Трезеге
25
Саматта
11
Бернард
17
Гордон
17
Гордон
11
Бернард
27
Холгейт
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
27
Холгейт
22
Дэвис
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
22
Дэвис
17
Ивоби
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Кен
9
Кен
47
Ришарлисон
7
Трезеге
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
7
Трезеге
25
Саматта
9
Дэвис
9
Дэвис
25
Саматта
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
24
Хота
ПВ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Марвелус Накамба
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
24
Хота
ПВ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Марвелус Накамба
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
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