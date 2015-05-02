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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 02 мая 2015
Астон Вилла
02.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
10'
К. Бентеке
45'
К. Бентеке
64'
Т. Клеверли
59'
Р. Лукаку (П)
90+2'
Ф. Ягиелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
Желтая карточка
Ш. Гивен
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Ф. Ягиелка
Замена
Д. Коул
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
90'
Желтая карточка
Р. Влаар
84'
Замена
А. Хаттон
️️️️
Л. Бакуна
81'
75'
Замена
Л. Осман
️️️️
К. Миральяс
75'
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Нейсмит
Замена
К. Санчес
️️️️
Э. Вествуд
75'
73'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
ГОЛ! 3:1!
Т. Клеверли
Пас отдал
Л. Бакуна
64'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Лукаку
ГОЛ! 2:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Р. Влаар
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Ф. Делф
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
3-1-4-1-1
24
Гивен
15
Ричардсон
5
Окоре
12
Влаар
8
Вествуд
18
Делф
10
Бакуна
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
10
Грилиш
20
Бентеке
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
19
Ягиелка
3
Бэйнс
12
Леннон
16
МакКарти
18
Бэрри
9
Лукаку
14
Нейсмит
87
Миральяс
10
Бакуна
21
Хаттон
21
Хаттон
10
Бакуна
8
Вествуд
15
Санчес
15
Санчес
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
12
Коул
12
Коул
28
Н'Зогбиа
14
Нейсмит
6
Баркли
6
Баркли
14
Нейсмит
87
Миральяс
21
Осман
21
Осман
87
Миральяс
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
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