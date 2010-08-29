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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 29 августа 2010
Астон Вилла
29.08.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
9'
Л. Янг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
Желтая карточка
С. Петров
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Т. Хибберт
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Г. Агбонлахор
️️️️
Д. Карью
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
Л. Саа
️️️️
Д. Бэкфорд
Желтая карточка
Р. Данн
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Янг
Пас отдал
Э. Янг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
19
Стилян Петров
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
19
Стюарт Даунинг
ПВ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Микель Артета
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Леон Осман
ПП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
3-2-2-2-1
24
Фридель
3
Уорнок
39
Коллинс
22
Данн
15
Янг
36
Янг
7
Айрленд
11
Олбрайтон
19
Петров
19
Даунинг
11
Карью
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
8
Артета
6
Родуэлл
25
Феллайни
20
Пиенаар
17
Кэхилл
10
Бэкфорд
11
Карью
11
Агбонлахор
11
Агбонлахор
11
Карью
2
Хибберт
5
Хейтинга
5
Хейтинга
2
Хибберт
6
Родуэлл
23
Коулмен
23
Коулмен
6
Родуэлл
10
Бэкфорд
28
Саа
28
Саа
10
Бэкфорд
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Леон Осман
ПП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
21
Леон Осман
ПП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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