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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 25 февраля 2023
Эвертон
25.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
63'
О. Уоткинс (П)
81'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Астон Вилла
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Онана
82'
81'
ГОЛ! 0:2!
Э. Буэндия
Пас отдал
Д. МакГинн
77'
Желтая карточка
Э. Мартинес
Замена
Э. Симмс
️️️️
Н. Мопе
76'
Желтая карточка
А. Дукуре
75'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Ивоби
70'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Уоткинс
61'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Л. Динь
61'
Замена
А. Морено
️️️️
Л. Бэйли
Желтая карточка
А. Онана
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
15
Коди
23
Коулмен
24
Онана
5
Гуйе
6
Дукуре
17
Ивоби
11
Макнил
11
Мопе
4-2-1-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
5
Мингс
15
Конса
12
Динь
12
Луис
8
Камара
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
24
Онана
22
Дэвис
22
Дэвис
24
Онана
17
Ивоби
10
Грей
10
Грей
17
Ивоби
11
Мопе
9
Симмс
9
Симмс
11
Мопе
17
Бэйли
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
17
Бэйли
12
Динь
10
Буэндия
10
Буэндия
12
Динь
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Вильями Синисало
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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