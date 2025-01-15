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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 15 января 2025
Эвертон
15.01.2025, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
51'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Астон Вилла
Замена
Бету
️️️️
А. Дукуре
83'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Э. Янг
83'
81'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Рэмзи
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Д. Харрисон
59'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
54'
Желтая карточка
И. Гуйе
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
М. Роджерс
8'
Желтая карточка
А. Онана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Орель Мангала
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
21
Martin Sherif
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Гуйе
23
Мангала
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-2-1-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
12
Динь
24
Онана
8
Камара
18
Тилеманс
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
15
Янг
15
О'Брайен
15
О'Брайен
15
Янг
11
Харрисон
35
Линдстрем
35
Линдстрем
11
Харрисон
6
Дукуре
23
Бету
23
Бету
6
Дукуре
41
Рэмзи
10
Буэндия
10
Буэндия
41
Рэмзи
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
21
Martin Sherif
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
21
Martin Sherif
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
2
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
17
10
Офсайды
5
1
Количество передач
409
427
Сейвы
2
2
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.36
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Гудисон Парк
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