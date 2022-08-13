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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 13 августа 2022
Астон Вилла
13.08.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
31'
Д. Ингс
86'
Э. Буэндия
87'
Л. Динь (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Эвертон
Замена
Э. Конса
️️️️
М. Кэш
90'
+8
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Рэмзи
90'
+4
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. Динь
ГОЛ! 2:0!
Э. Буэндия
Пас отдал
О. Уоткинс
86'
81'
Замена
А. Онана
️️️️
Д. Грей
81'
Замена
Д. Алли
️️️️
К. Коди
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Ингс
78'
Желтая карточка
Д. Ингс
75'
64'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Макнил
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Ф. Коутиньо
60'
Желтая карточка
Л. Динь
50'
43'
Желтая карточка
Т. Дэвис
35'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Дукуре
ГОЛ! 1:0!
Д. Ингс
Пас отдал
О. Уоткинс
31'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
8
Деле Алли
АП
17
Стэнли Миллс
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
12
Динь
34
Карлос
5
Мингс
2
Кэш
8
Камара
7
МакГинн
11
Коутиньо
41
Рэмзи
28
Ингс
11
Уоткинс
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
15
Коди
6
Тарковски
27
Холгейт
2
Паттерсон
16
Миколенко
6
Дукуре
11
Макнил
17
Ивоби
10
Грей
10
Гордон
41
Рэмзи
15
Янг
15
Янг
41
Рэмзи
2
Кэш
15
Конса
15
Конса
2
Кэш
11
Коутиньо
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Коутиньо
28
Ингс
17
Бэйли
17
Бэйли
28
Ингс
10
Грей
24
Онана
24
Онана
10
Грей
6
Дукуре
22
Дэвис
22
Дэвис
6
Дукуре
15
Коди
8
Алли
8
Алли
15
Коди
11
Макнил
23
Рондон
23
Рондон
11
Макнил
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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