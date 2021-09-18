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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 18 сентября 2021
Астон Вилла
18.09.2021, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
66'
М. Кэш
69'
Л. Динь (АГ)
75'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Кэш
86'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Бэйли
82'
81'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
А. Ивоби
80'
Замена
Д. Кенни
️️️️
Б. Годфри
Желтая карточка
Л. Бэйли
76'
ГОЛ! 3:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
Д. Ингс
75'
73'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Аллан
72'
Желтая карточка
Б. Годфри
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Динь
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Кэш
Пас отдал
Д. Луис
66'
63'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
Л. Бэйли
️️️️
М. Таргетт
61'
Замена
М. Накамба
️️️️
Д. МакГинн
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Мартинес
15
Конса
4
Туанзебе
5
Мингс
23
Таргетт
12
Луис
2
Кэш
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Уоткинс
28
Ингс
4-2-3-1
31
Бегович
22
Мина
4
Годфри
5
Кин
12
Динь
25
Аллан
6
Дукуре
25
Таунсенд
17
Ивоби
10
Грей
23
Рондон
Бэйли
15
Янг
15
Янг
Бэйли
7
МакГинн
6
Накамба
6
Накамба
7
МакГинн
2
Кэш
11
Траоре
11
Траоре
2
Кэш
23
Таргетт
17
Бэйли
17
Бэйли
23
Таргетт
25
Аллан
10
Гордон
10
Гордон
25
Аллан
4
Годфри
3
Кенни
3
Кенни
4
Годфри
17
Ивоби
22
Дэвис
22
Дэвис
17
Ивоби
23
Рондон
20
Гомеш
20
Гомеш
23
Рондон
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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