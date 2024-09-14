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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 14 сентября 2024
Астон Вилла
14.09.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
36'
О. Уоткинс
58'
О. Уоткинс
76'
Д. Дуран
16'
Д. Макнил
27'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Эвертон
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Д. МакГинн
90'
88'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
Замена
Э. Буэндия
️️️️
О. Уоткинс
84'
81'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
И. Ндиайе
81'
Замена
Бету
️️️️
Т. Ироегбунам
79'
Желтая карточка
Э. Янг
ГОЛ! 3:2!
Д. Дуран
Пас отдал
Р. Баркли
76'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
69'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. Рэмзи
69'
64'
Замена
О. Мангала
️️️️
И. Гуйе
64'
Замена
Д. О'Брайен
️️️️
Д. Харрисон
ГОЛ! 2:2!
О. Уоткинс
58'
Желтая карточка
Э. Мартинес
47'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Онана
46'
ГОЛ! 1:2!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Динь
36'
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Макнил
26'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
В. Миколенко
19'
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Макнил
15'
Желтая карточка
И. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
75
Roman Quintyne
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
23
Орель Мангала
ОП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
23
Бету
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Мартинес
12
Динь
14
Торрес
15
Конса
24
Онана
26
Богарде
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
41
Рэмзи
11
Уоткинс
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
5
Кин
15
Янг
5
Гуйе
42
Ироегбунам
7
Ндиайе
11
Харрисон
11
Макнил
9
Калверт-Льюин
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
7
МакГинн
11
Филоджин
11
Филоджин
7
МакГинн
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
41
Рэмзи
22
Дуран
22
Дуран
41
Рэмзи
11
Харрисон
15
О'Брайен
15
О'Брайен
11
Харрисон
16
Миколенко
37
Гарнер
37
Гарнер
16
Миколенко
5
Гуйе
23
Мангала
23
Мангала
5
Гуйе
7
Ндиайе
35
Линдстрем
35
Линдстрем
7
Ндиайе
42
Ироегбунам
23
Бету
23
Бету
42
Ироегбунам
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Жоау Виржиния
ВР
75
Roman Quintyne
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
75
Roman Quintyne
ЦЗ
20
Роман Диксон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
2
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
10
12
Офсайды
1
3
Количество передач
655
232
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
75
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.24
0.96
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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