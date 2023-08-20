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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 20 августа 2023
Астон Вилла
20.08.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
18'
Д. МакГинн
24'
Д. Луис (П)
51'
Л. Бэйли
75'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Эвертон
90'
+8
Замена
Т. Оньянго
️️️️
А. Дукуре
Желтая карточка
К. Арчер
89'
86'
Желтая карточка
Н. Паттерсон
Замена
К. Арчер
️️️️
Ф. Коутиньо
85'
ГОЛ! 4:0!
Д. Дуран
75'
Замена
Д. Дуран
️️️️
О. Уоткинс
74'
Замена
Д. Карлос
️️️️
М. Диаби
64'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Луис
64'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Л. Бэйли
63'
ГОЛ! 3:0!
Л. Бэйли
51'
51'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Ивоби
46'
Замена
Л. Доббин
️️️️
И. Гуйе
45'
+9
Желтая карточка
И. Гуйе
45'
+4
Желтая карточка
М. Кин
38'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
Л. Динь
33'
24'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Луис
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГинн
Пас отдал
Л. Бэйли
18'
Желтая карточка
Д. Луис
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
5
Кин
6
Тарковски
15
Янг
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
19
Диаби
34
Карлос
34
Карлос
19
Диаби
17
Бэйли
18
Тилеманс
18
Тилеманс
17
Бэйли
12
Луис
11
Коутиньо
11
Коутиньо
12
Луис
Коутиньо
9
Арчер
9
Арчер
Коутиньо
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
6
Дукуре
21
Оньянго
21
Оньянго
6
Дукуре
5
Гуйе
11
Доббин
11
Доббин
5
Гуйе
9
Калверт-Льюин
7
Данжума
7
Данжума
9
Калверт-Льюин
17
Ивоби
11
Мопе
11
Мопе
17
Ивоби
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Жоау Виржиния
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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