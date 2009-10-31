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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 31 октября 2009
Эвертон
31.10.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
45+1'
Д. Билялетдинов
47'
Д. Карью
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
+3
Желтая карточка
Д. Карью
Замена
Жо
️️️️
Я. Айегбени
+2
+2
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
С. Петров
+1
Травма
С. Петров
Вторая желтая
К. Куэльяр
Красная карточка
Д. Билялетдинов
Замена
Л. Саа
️️️️
М. Феллайни
Желтая карточка
Т. Кэхилл
ГОЛ! 1:1!
Д. Карью
Замена
Д. Карью
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Я. Айегбени
+1
Желтая карточка
К. Куэльяр
Желтая карточка
С. Уорнок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
(К)
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЛП
5
Джон Хейтинга
ОП
6
Джек Родуэлл
ОП
14
Динияр Билялетдинов
АП
17
Тим Кэхилл
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
19
Стилян Петров
(К)
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
21
Жо
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
36
Люк Янг
ПЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Джон Карью
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
2
Йобо
25
Дистен
5
Хейтинга
6
Родуэлл
25
Феллайни
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
24
Айегбени
3-2-3-2
24
Фридель
3
Уорнок
39
Коллинс
22
Данн
3
Куэльяр
15
Янг
20
Милнер
19
Петров
14
Сидуэлл
11
Агбонлахор
19
Хески
25
Феллайни
28
Саа
28
Саа
25
Феллайни
24
Айегбени
21
Жо
21
Жо
24
Айегбени
19
Петров
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
19
Петров
20
Милнер
11
Карью
11
Карью
20
Милнер
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
36
Люк Янг
ПЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
36
Люк Янг
ПЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:55 (прямая)
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