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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 14 января 2024
Эвертон
14.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Астон Вилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Астон Вилла
89'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Д. МакГинн
75'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
74'
Замена
М. Кэш
️️️️
Д. Карлос
73'
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
Д. Тарковски
72'
64'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
64'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Л. Бэйли
Замена
Д. Макнил
️️️️
А. Данжума
63'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
63'
48'
Желтая карточка
Д. Карлос
31'
Желтая карточка
О. Уоткинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
(К)
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Астон Вилла
34
Филип Маршал
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
4
Брэнтуэйт
6
Тарковски
23
Коулмен
37
Гарнер
24
Онана
6
Дукуре
7
Данжума
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-2-1-1-2
1
Мартинес
2
Лангле
34
Карлос
15
Конса
11
Алекс Морено
12
Луис
8
Камара
7
МакГинн
19
Диаби
11
Уоткинс
17
Бэйли
7
Данжума
11
Макнил
11
Макнил
7
Данжума
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
34
Карлос
2
Кэш
2
Кэш
34
Карлос
17
Бэйли
18
Тилеманс
18
Тилеманс
17
Бэйли
7
МакГинн
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
МакГинн
19
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
19
Диаби
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
34
Филип Маршал
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
42
Джеймс Райт
ВР
42
Тим Ироегбунам
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
1
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
14
Офсайды
5
1
Количество передач
230
523
Сейвы
4
2
Точность передач %
62
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.13
1.11
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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