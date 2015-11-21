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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 21 ноября 2015
Эвертон
21.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
17'
Р. Баркли
28'
Р. Лукаку
42'
Р. Баркли
59'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Д. МакКарти
84'
74'
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Д. Грилиш
Замена
К. Миральяс
️️️️
Ж. Деулофеу
74'
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Баркли
74'
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Баркли
59'
57'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
К. Хиль
45'
Замена
К. Санчес
️️️️
И. Гуйе
ГОЛ! 3:0!
Р. Баркли
Пас отдал
А. Коне
42'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ш. Коулмен
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Баркли
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Эвертон
1
Жоэль
ВР
24
Даррон Гибсон
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
22
Гэллоуэй
26
Мори
6
Стоунз
23
Коулмен
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
10
Деулофеу
9
Лукаку
2
Коне
4-2-2-1-1
1
Гьюзан
4
Ричардс
21
Хаттон
26
Кларк
15
Ричардсон
5
Гуйе
8
Вествуд
17
Верету
10
Хиль
10
Грилиш
10
Айю
16
МакКарти
24
Гибсон
24
Гибсон
16
МакКарти
6
Баркли
21
Осман
21
Осман
6
Баркли
10
Деулофеу
87
Миральяс
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Грилиш
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
10
Грилиш
5
Гуйе
15
Санчес
15
Санчес
5
Гуйе
10
Хиль
39
Жестеде
39
Жестеде
10
Хиль
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
1
Жоэль
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
8
Том Клеверли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
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