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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 26 октября 2013
Астон Вилла
26.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
68'
Р. Лукаку
81'
Л. Осман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
90'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
К. Миральяс
87'
Желтая карточка
Т. Ховард
81'
ГОЛ! 0:2!
Л. Осман
Пас отдал
Г. Бэрри
80'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Н. Хелениус
️️️️
А. Тонев
77'
68'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Осман
62'
Желтая карточка
Д. МакКарти
60'
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Баркли
Замена
К. Кларк
️️️️
А. Луна
45'
+1
Пенальти не реализован!
К. Бентеке
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-1-3-3
1
Гьюзан
13
Луна
17
Бэйкер
12
Влаар
8
Вествуд
10
Бакуна
24
Тонев
18
Делф
11
Агбонлахор
20
Бентеке
18
Вайманн
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
20
Пиенаар
87
Миральяс
9
Лукаку
13
Луна
26
Кларк
26
Кларк
13
Луна
24
Тонев
9
Хелениус
9
Хелениус
24
Тонев
6
Баркли
21
Осман
21
Осман
6
Баркли
20
Пиенаар
14
Нейсмит
14
Нейсмит
20
Пиенаар
87
Миральяс
10
Деулофеу
10
Деулофеу
87
Миральяс
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Вилла Парк
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