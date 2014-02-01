Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 01 февраля 2014
Эвертон
01.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
74'
С. Нейсмит
85'
К. Миральяс
34'
Л. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
87'
Замена
А. Тонев
️️️️
А. Вайманн
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Э. МакГиди
87'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
86'
ГОЛ! 2:1!
К. Миральяс
Пас отдал
С. Пиенаар
85'
80'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Влаар
ГОЛ! 1:1!
С. Нейсмит
74'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Д. Стоунз
70'
61'
Замена
К. Эль-Ахмади
️️️️
Г. Холт
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Р. Баркли
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бакуна
Пас отдал
К. Бентеке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
6
Стоунз
25
Дистен
19
Ягиелка
16
МакКарти
6
Баркли
18
Бэрри
21
Осман
46
МакГиди
87
Миральяс
4-1-2-3
1
Гьюзан
26
Кларк
12
Влаар
17
Бэйкер
5
Бертранд
8
Вествуд
18
Делф
10
Бакуна
27
Холт
20
Бентеке
18
Вайманн
46
МакГиди
2
Хибберт
2
Хибберт
46
МакГиди
6
Баркли
20
Пиенаар
20
Пиенаар
6
Баркли
6
Стоунз
14
Нейсмит
14
Нейсмит
6
Стоунз
18
Вайманн
24
Тонев
24
Тонев
18
Вайманн
27
Холт
20
Эль-Ахмади
20
Эль-Ахмади
27
Холт
12
Влаар
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
12
Влаар
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+