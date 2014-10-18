Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 18 октября 2014
Эвертон
18.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
18'
Ф. Ягиелка
48'
Р. Лукаку
76'
Ш. Коулмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
Замена
Д. Гибсон
️️️️
Р. Лукаку
90'
+2
Замена
С. Это'О
️️️️
С. Нейсмит
87'
81'
Замена
Д. Коул
️️️️
К. Бентеке
ГОЛ! 3:0!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Л. Бэйнс
76'
Желтая карточка
С. Нейсмит
71'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Р. Баркли
66'
63'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Желтая карточка
Г. Бэрри
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Баркли
48'
36'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
26'
Замена
К. Кларк
️️️️
Н. Бэйкер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Л. Бэйнс
18'
7'
Желтая карточка
К. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Эвертон
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
12
Джо Коул
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
21
Алькарас
19
Ягиелка
23
Коулмен
18
Бэрри
6
Баркли
16
МакКарти
21
Осман
14
Нейсмит
9
Лукаку
3-3-2-2
1
Гьюзан
12
Влаар
21
Хаттон
17
Бэйкер
15
Ричардсон
8
Вествуд
26
Сиссоко
8
Клеверли
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
20
Бентеке
6
Баркли
20
Пиенаар
20
Пиенаар
6
Баркли
9
Лукаку
24
Гибсон
24
Гибсон
9
Лукаку
14
Нейсмит
9
Это'О
9
Это'О
14
Нейсмит
17
Бэйкер
26
Кларк
26
Кларк
17
Бэйкер
20
Бентеке
12
Коул
12
Коул
20
Бентеке
28
Н'Зогбиа
18
Вайманн
18
Вайманн
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+