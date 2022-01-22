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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 22 января 2022
Эвертон
22.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
45+3'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Астон Вилла
90'
+1
Замена
К. Хаус
️️️️
Э. Буэндия
86'
Желтая карточка
Т. Мингс
Желтая карточка
Б. Годфри
83'
Желтая карточка
Аллан
82'
79'
Замена
Д. Ингс
️️️️
О. Уоткинс
75'
Желтая карточка
М. Кэш
74'
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Ф. Коутиньо
68'
Желтая карточка
Э. Мартинес
Желтая карточка
Й. Мина
58'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Э. Таунсенд
56'
Замена
Аллан
️️️️
А. Гомеш
51'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
50'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Э. Буэндия
Пас отдал
Л. Динь
Желтая карточка
А. Гомеш
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
25
Аллан
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
3
Кенни
27
Холгейт
4
Годфри
22
Мина
6
Дукуре
20
Гомеш
10
Грей
25
Таунсенд
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
12
Динь
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
10
Буэндия
11
Уоткинс
25
Таунсенд
10
Гордон
10
Гордон
25
Таунсенд
20
Гомеш
25
Аллан
25
Аллан
20
Гомеш
10
Буэндия
30
Хаус
30
Хаус
10
Буэндия
11
Коутиньо
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
11
Коутиньо
11
Уоткинс
28
Ингс
28
Ингс
11
Уоткинс
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Данкан Фергюсон
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
1
Робин Ольсен
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
1
Робин Ольсен
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Данкан Фергюсон
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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