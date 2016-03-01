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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 01 марта 2016
Астон Вилла
01.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Эвертон
80'
Р. Жестеде
6'
Р. Мори
30'
А. Леннон
60'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
88'
Замена
У. Ниасс
️️️️
К. Миральяс
81'
Замена
Л. Бэйнс
️️️️
Б. Овьедо
ГОЛ! 1:3!
Р. Жестеде
Пас отдал
Ж. Верету
80'
73'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
Ж. Верету
️️️️
Э. Вествуд
71'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Г. Агбонлахор
66'
60'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Мори
45'
Желтая карточка
Р. Лукаку
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Леннон
Пас отдал
К. Миральяс
Желтая карточка
Л. Бакуна
28'
Желтая карточка
И. Гуйе
21'
Желтая карточка
К. Кларк
14'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мори
Пас отдал
К. Миральяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-4-1-2
1
Гьюзан
26
Кларк
15
Лескотт
21
Хаттон
26
Сиссоко
8
Вествуд
5
Гуйе
4
Ричардс
10
Бакуна
10
Айю
11
Агбонлахор
4-4-2
1
Жоэль
23
Коулмен
26
Мори
19
Ягиелка
16
Овьедо
12
Леннон
16
МакКарти
6
Баркли
18
Бэрри
87
Миральяс
9
Лукаку
8
Вествуд
17
Верету
17
Верету
8
Вествуд
11
Агбонлахор
39
Жестеде
39
Жестеде
11
Агбонлахор
16
Овьедо
3
Бэйнс
3
Бэйнс
16
Овьедо
23
Коулмен
6
Стоунз
6
Стоунз
23
Коулмен
87
Миральяс
14
Ниасс
14
Ниасс
87
Миральяс
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
1
Тим Ховард
ВР
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
31
Марк Банн
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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