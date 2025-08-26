27 августа на «Самара-Арене» состоится матч третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Крылья Советов» примут «Динамо». Обе команды подходят к встрече с нестабильными результатами и проблемами в обороне, что добавляет матчу интриги. Для хозяев это шанс прервать серию неудач, для гостей – возможность укрепить позиции после колеблющихся выступлений.

«Крылья Советов»

Клуб из Самары переживает непростой отрезок сезона. В последних пяти встречах команда пропустила 12 мячей, что демонстрирует серьeзные трудности в защите. Особенно показателен матч против «Краснодара», где «Крылья» уступили 0:6, фактически не сумев навязать борьбу. В то же время коллектив сохраняет атакующий потенциал: за пять игр забито 7 мячей, а голевая серия продолжается уже три встречи подряд. На своeм поле «Крылья» традиционно действуют активнее и чаще забивают, что может стать важным фактором в этом кубковом поединке.

«Динамо»

Столичный клуб также не демонстрирует стабильности. В Кубке России «Динамо» уступило «Краснодару» со счeтом 0:4, и это поражение стало третьим подряд, когда команда пропускает. В последних пяти играх москвичи забили лишь 5 голов, но пропустили 9, что отражает проблемы в оборонительной линии. Тем не менее, в Премьер-лиге команда сумела уверенно победить «Пари НН» 3:0, показав, что при определeнных условиях способна действовать убедительно и в атаке, и в защите.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Проиграли в 3 последних матчах.

В среднем: 1.40 забитого и 2.40 пропущенного за игру (последние 5 матчей).

Забивают в 7 из 9 последних матчей.

Пропускают в 6 последних встречах.

«Динамо»

Пропускают в 3 последних матчах Кубка России.

В среднем: 1.00 забитого и 1.80 пропущенного за игру (последние 5 матчей).

Пропускают в 5 из 7 последних игр.

Забивают в 13 последних матчах против соперников по разным турнирам.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо»

Обе команды находятся в поиске стабильности, и матч в Самаре может стать переломным. «Крылья» имеют атакующий потенциал, но их оборона нестабильна и допускает слишком много ошибок. «Динамо», напротив, после неудачи с «Краснодаром» будет стремиться к реабилитации, и гостям важно сохранить баланс между атакой и защитой. Учитывая статистику последних игр, можно ожидать результативное противостояние, в котором обе команды создадут достаточно моментов. Основным сценарием выглядит ставка на тотал больше 2.5 голов, учитывая слабую оборону и у тех, и у других. Дополнительно стоит рассмотреть ставку на голы обеих команд, так как «Крылья» забивают дома почти всегда, а «Динамо» также регулярно отмечается голами даже в сложных матчах.

Рекомендованные ставки