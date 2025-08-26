Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Крылья Советов» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 2.05

26 августа 2025 8:59
Крылья Советов - Динамо
27 авг. 2025, среда 16:15 | Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

27 августа на «Самара-Арене» состоится матч третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Крылья Советов» примут «Динамо». Обе команды подходят к встрече с нестабильными результатами и проблемами в обороне, что добавляет матчу интриги. Для хозяев это шанс прервать серию неудач, для гостей – возможность укрепить позиции после колеблющихся выступлений.

«Крылья Советов»

Клуб из Самары переживает непростой отрезок сезона. В последних пяти встречах команда пропустила 12 мячей, что демонстрирует серьeзные трудности в защите. Особенно показателен матч против «Краснодара», где «Крылья» уступили 0:6, фактически не сумев навязать борьбу. В то же время коллектив сохраняет атакующий потенциал: за пять игр забито 7 мячей, а голевая серия продолжается уже три встречи подряд. На своeм поле «Крылья» традиционно действуют активнее и чаще забивают, что может стать важным фактором в этом кубковом поединке.

«Динамо»

Столичный клуб также не демонстрирует стабильности. В Кубке России «Динамо» уступило «Краснодару» со счeтом 0:4, и это поражение стало третьим подряд, когда команда пропускает. В последних пяти играх москвичи забили лишь 5 голов, но пропустили 9, что отражает проблемы в оборонительной линии. Тем не менее, в Премьер-лиге команда сумела уверенно победить «Пари НН» 3:0, показав, что при определeнных условиях способна действовать убедительно и в атаке, и в защите.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Проиграли в 3 последних матчах.
  • В среднем: 1.40 забитого и 2.40 пропущенного за игру (последние 5 матчей).
  • Забивают в 7 из 9 последних матчей.
  • Пропускают в 6 последних встречах.

«Динамо»

  • Пропускают в 3 последних матчах Кубка России.
  • В среднем: 1.00 забитого и 1.80 пропущенного за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускают в 5 из 7 последних игр.
  • Забивают в 13 последних матчах против соперников по разным турнирам.

Личные встречи
32% (20)
22% (14)
46% (29)
68
Забитых мячей
95
1.08
В среднем за матч
1.51
5:2
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
1 : 3
05.05.2025
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Крылья Советов
3 : 6
24.10.2024
Динамо
Россия. Кубок, 3 тур
Динамо
5 : 1
28.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
17.08.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
4 : 1
18.05.2024
Крылья Советов
Товарищеские матчи,
Динамо
5 : 1
19.02.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
3 : 3
29.07.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1 : 0
05.03.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо
1 : 1
01.03.2023
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 1
23.02.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
07.08.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
5 : 2
06.05.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
0 : 1
02.10.2021
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
2 : 0
08.04.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2 : 0
12.07.2020
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0 : 0
30.08.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
1 : 0
20.04.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.10.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0 : 1
17.04.2016
Крылья Советов
Россия. Кубок, 1/8 финала
Крылья Советов
0 : 1
29.10.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
0 : 0
27.09.2015
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1 : 2
09.11.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
2 : 0
29.09.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
1 : 2
05.05.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
1 : 0
28.10.2012
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.09.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
21.05.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 0
20.11.2010
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
31.07.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
3 : 1
30.08.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0 : 1
25.04.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
3 : 3
27.09.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
2 : 2
07.05.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
1 : 1
30.09.2007
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
3 : 2
26.05.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1 : 1
01.10.2006
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
1 : 0
23.04.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
0 : 1
19.11.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
3 : 1
10.07.2005
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
4 : 1
21.08.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
1 : 1
02.05.2004
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1 : 0
25.10.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
2 : 1
23.03.2003
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
0 : 0
10.11.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
0 : 1
20.04.2002
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Крылья Советов
3 : 0
22.10.2001
Динамо
Чемпионат России, 1 тур
Динамо
0 : 1
11.03.2001
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
0 : 2
27.08.2000
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
2 : 0
17.05.2000
Крылья Советов
Чемпионат России, 23 тур
Крылья Советов
1 : 2
11.09.1999
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
3 : 3
29.05.1999
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Динамо
1 : 1
30.10.1998
Крылья Советов
Чемпионат России, 15 тур
Крылья Советов
1 : 0
01.07.1998
Динамо
Чемпионат России, 20 тур
Крылья Советов
0 : 1
06.08.1997
Динамо
Чемпионат России, 3 тур
Динамо
0 : 1
02.04.1997
Крылья Советов
Чемпионат России, 30 тур
Динамо
2 : 1
02.10.1996
Крылья Советов
Чемпионат России, 13 тур
Крылья Советов
0 : 2
18.05.1996
Динамо
Чемпионат России, 26 тур
Динамо
4 : 1
23.09.1995
Крылья Советов
Чемпионат России, 5 тур
Крылья Советов
1 : 4
09.05.1995
Динамо
Чемпионат России, 24 тур
Крылья Советов
1 : 1
19.09.1994
Динамо
Чемпионат России, 7 тур
Динамо
3 : 0
16.04.1994
Крылья Советов
Чемпионат России, 28 тур
Динамо
3 : 0
19.09.1993
Крылья Советов
Чемпионат России, 12 тур
Крылья Советов
1 : 0
16.05.1993
Динамо
Показать все

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Динамо»

Обе команды находятся в поиске стабильности, и матч в Самаре может стать переломным. «Крылья» имеют атакующий потенциал, но их оборона нестабильна и допускает слишком много ошибок. «Динамо», напротив, после неудачи с «Краснодаром» будет стремиться к реабилитации, и гостям важно сохранить баланс между атакой и защитой. Учитывая статистику последних игр, можно ожидать результативное противостояние, в котором обе команды создадут достаточно моментов. Основным сценарием выглядит ставка на тотал больше 2.5 голов, учитывая слабую оборону и у тех, и у других. Дополнительно стоит рассмотреть ставку на голы обеих команд, так как «Крылья» забивают дома почти всегда, а «Динамо» также регулярно отмечается голами даже в сложных матчах.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Динамо» – коэффициент 2.20

2.05
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Динамо Крылья Советов
Другие прогнозы
27.08.2025
16:15
2.05
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Крылья Советов - Динамо
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
18:30
1.65
Россия. Кубок, группа B, 3 тур
Сочи - Краснодар
Победа «Краснодара»
27.08.2025
19:30
1.95
Лига Европы, 4 раунд
АЕК - Бранн
Тотал больше 2.5 голов
27.08.2025
19:45
2.05
Лига чемпионов, 4 раунд
Карабах - Ференцварош
Победа «Карабаха»
27.08.2025
19:45
1.72
Лига конференций, 4 раунд
Рига - Спарта
Обе забьют
27.08.2025
20:45
1.80
Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Балтика - ЦСКА
Победа ЦСКА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 