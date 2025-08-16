Введите ваш ник на сайте
«Динамо» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.85

16 августа 2025 8:35
Динамо - ЦСКА
17 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

Матч «Динамо» – ЦСКА состоится 17 августа на ВТБ Арене в рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги. Обе команды подходят к дерби в неоднозначной форме: хозяева провели не самый яркий старт сезона, в то время как армейцы выдали результативную серию в чемпионате, но споткнулись в Кубке. Встреча обещает быть результативной и принципиальной: статистика голов обеих сторон на это намекает.

«Динамо»

Команда начала сезон нестабильно: 5 очков после 4 туров и 9-е место в таблице. В последних матчах «Динамо» чередует успехи с провалами. Победа над «Ростовом» (1:0) и волевая победа над «Сочи» в Кубке (3:2) сменились поражениями от «Краснодара» (0:1 в РПЛ и 0:4 в Кубке).Главной угрозой у «Динамо» остаeтся Иван Сергеев, забивший 3 мяча в 6 матчах. Однако команда часто ошибается в обороне – 8 пропущенных голов за 5 игр, в среднем 1,6 мяча за матч. Это делает их уязвимыми против атакующего ЦСКА.

ЦСКА

Армейцы смотрятся мощнее: после 4 туров у них 8 очков и 4-е место. В РПЛ они не проигрывают в 16 матчах подряд, а в трeх последних турах неизменно забивают. Последняя игра против «Рубина» стала показательным разгромом – 5:1.ЦСКА забивает стабильно – 11 голов в 5 матчах, при этом команда не отличается надeжностью в защите: 5 пропущенных за тот же отрезок. В Кубке России ЦСКА неожиданно вылетел от «Акрона» после пенальти, но в основное время сыграл 1:1. Данил Круговой остаeтся лидером атаки с 3 мячами.

Факты о командах

«Динамо»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей против ЦСКА

  • Пропускает в 4 последних матчах подряд

  • В среднем забивает 1,00 гола за матч в последних 5 встречах

  • В среднем пропускает 1,60 гола за матч за 5 последних игр

  • Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей дома

ЦСКА

  • Не проигрывает в 16 матчах подряд в РПЛ
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В 3 последних играх РПЛ забивает, но и пропускает
  • В среднем забивает 2,20 гола за матч за последние 5 игр
  • В среднем пропускает 1,00 гола за матч

Личные встречи
38% (27)
29% (21)
33% (24)
95
Забитых мячей
97
1.32
В среднем за матч
1.35
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Динамо
0 : 0
16.04.2025
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3 : 1
06.04.2025
Динамо
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
ЦСКА
2 : 1
12.03.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
1 : 2
06.10.2024
ЦСКА
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 1
24.02.2024
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2 : 3
25.11.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
2 : 1
19.08.2023
ЦСКА
Товарищеские матчи,
ЦСКА
2 : 1
15.02.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2 : 1
13.11.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 1
08.10.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1 : 0
24.04.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо
2 : 1
08.08.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3 : 2
16.05.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
3 : 1
18.10.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0 : 0
27.06.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0 : 1
27.10.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
2 : 2
05.05.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
0 : 0
03.11.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1 : 2
09.04.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0 : 0
23.09.2017
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
1 : 0
24.04.2016
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
1 : 2
18.02.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0 : 2
04.10.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
1 : 2
08.04.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1 : 0
09.11.2014
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
4 : 2
09.03.2014
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 2
06.10.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Динамо
0 : 0
12.04.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
ЦСКА
0 : 2
30.09.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Динамо
1 : 0
21.04.2012
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 34 тур
ЦСКА
1 : 1
09.03.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0 : 4
10.09.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
2 : 2
08.05.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
0 : 0
27.10.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
ЦСКА
0 : 0
21.03.2010
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
3 : 0
20.09.2009
Динамо
Россия. Кубок, 1/2 финала
Динамо
2 : 2
13.05.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1 : 2
10.05.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 3
27.10.2008
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
0 : 2
06.07.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
0 : 1
14.07.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 1
18.03.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
1 : 2
26.11.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
2 : 3
13.08.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
1 : 2
06.11.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
02.07.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
0 : 0
08.11.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 1
20.03.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 27 тур
ЦСКА
1 : 1
04.10.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
2 : 3
12.04.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 3
11.09.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
1 : 2
23.03.2002
ЦСКА
Чемпионат России, 29 тур
Динамо
3 : 1
27.10.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 15 тур
ЦСКА
2 : 0
30.06.2001
Динамо
Чемпионат России, 29 тур
Динамо
1 : 0
05.11.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 15 тур
ЦСКА
2 : 2
27.06.2000
Динамо
Чемпионат России, 29 тур
ЦСКА
4 : 1
30.10.1999
Динамо
Чемпионат России, 15 тур
Динамо
1 : 0
07.07.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 19 тур
Динамо
0 : 3
01.08.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 4 тур
ЦСКА
1 : 1
18.04.1998
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
ЦСКА
1 : 1
16.07.1997
Динамо
Чемпионат России, 1 тур
Динамо
2 : 0
16.03.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 26 тур
Динамо
2 : 3
05.09.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 9 тур
ЦСКА
1 : 1
27.04.1996
Динамо
Чемпионат России, 17 тур
Динамо
0 : 1
22.07.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 8 тур
ЦСКА
1 : 3
24.05.1995
Динамо
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
2 : 3
09.09.1994
Динамо
Чемпионат России, 15 тур
Динамо
2 : 4
24.07.1994
ЦСКА
Чемпионат России, 34 тур
ЦСКА
1 : 1
30.10.1993
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
Динамо
2 : 1
01.07.1993
ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап, 15 тур
ЦСКА
4 : 1
17.07.1992
Динамо
Чемпионат России. Первый этап, 7 тур
Динамо
2 : 1
03.05.1992
ЦСКА
Показать все

Прогноз на матч

ЦСКА выглядит предпочтительнее по текущей форме и результативности. Команда активно использует фланги, хорошо двигает мяч и регулярно создаeт голевые моменты. «Динамо» не может похвастаться стабильной обороной и под давлением часто теряется. Однако дома команда традиционно играет увереннее и почти всегда забивает, особенно в дерби.

Вероятность открытого матча высока. Обе команды стабильно забивают, но и пропускают. Исходя из этого, ставка на голы выглядит более надeжной, чем на результат.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
