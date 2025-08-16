Матч «Динамо» – ЦСКА состоится 17 августа на ВТБ Арене в рамках 5-го тура Российской Премьер-лиги. Обе команды подходят к дерби в неоднозначной форме: хозяева провели не самый яркий старт сезона, в то время как армейцы выдали результативную серию в чемпионате, но споткнулись в Кубке. Встреча обещает быть результативной и принципиальной: статистика голов обеих сторон на это намекает.

«Динамо»

Команда начала сезон нестабильно: 5 очков после 4 туров и 9-е место в таблице. В последних матчах «Динамо» чередует успехи с провалами. Победа над «Ростовом» (1:0) и волевая победа над «Сочи» в Кубке (3:2) сменились поражениями от «Краснодара» (0:1 в РПЛ и 0:4 в Кубке).Главной угрозой у «Динамо» остаeтся Иван Сергеев, забивший 3 мяча в 6 матчах. Однако команда часто ошибается в обороне – 8 пропущенных голов за 5 игр, в среднем 1,6 мяча за матч. Это делает их уязвимыми против атакующего ЦСКА.

ЦСКА

Армейцы смотрятся мощнее: после 4 туров у них 8 очков и 4-е место. В РПЛ они не проигрывают в 16 матчах подряд, а в трeх последних турах неизменно забивают. Последняя игра против «Рубина» стала показательным разгромом – 5:1.ЦСКА забивает стабильно – 11 голов в 5 матчах, при этом команда не отличается надeжностью в защите: 5 пропущенных за тот же отрезок. В Кубке России ЦСКА неожиданно вылетел от «Акрона» после пенальти, но в основное время сыграл 1:1. Данил Круговой остаeтся лидером атаки с 3 мячами.

Факты о командах

«Динамо»

Забивает в 10 из 12 последних матчей против ЦСКА

Пропускает в 4 последних матчах подряд

В среднем забивает 1,00 гола за матч в последних 5 встречах

В среднем пропускает 1,60 гола за матч за 5 последних игр

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей дома

ЦСКА

Не проигрывает в 16 матчах подряд в РПЛ

Забивает в 5 матчах подряд

В 3 последних играх РПЛ забивает, но и пропускает

В среднем забивает 2,20 гола за матч за последние 5 игр

В среднем пропускает 1,00 гола за матч

Прогноз на матч

ЦСКА выглядит предпочтительнее по текущей форме и результативности. Команда активно использует фланги, хорошо двигает мяч и регулярно создаeт голевые моменты. «Динамо» не может похвастаться стабильной обороной и под давлением часто теряется. Однако дома команда традиционно играет увереннее и почти всегда забивает, особенно в дерби.

Вероятность открытого матча высока. Обе команды стабильно забивают, но и пропускают. Исходя из этого, ставка на голы выглядит более надeжной, чем на результат.

Рекомендованные ставки