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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 06 апреля 2025
ЦСКА
06.04.2025, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Динамо
15'
Д. Скопинцев (АГ)
77'
С. Гуарирапа
90+5'
И. Обляков (П)
24'
Х. Карраскаль (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Динамо
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Обляков
90'
+5
82'
Замена
А. Гомес
️️️️
Я. Гладышев
82'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Бителло
Желтая карточка
С. Гуарирапа
78'
ГОЛ! 2:1!
С. Гуарирапа
Пас отдал
К. Глебов
77'
75'
Желтая карточка
Л. Чавес
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Пьянич
75'
70'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
Д. Фомин
69'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
К. Бистрович
️️️️
А. Файзуллаев
67'
Замена
К. Глебов
️️️️
С. Койта
66'
Желтая карточка
М. Кисляк
60'
46'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Скопинцев
Замена
С. Гуарирапа
️️️️
Т. Мусаев
46'
Желтая карточка
А. Файзуллаев
34'
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Карраскаль
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Скопинцев
15'
3'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
27
Мойзес
78
Дивеев
4
Роша
22
Гайич
15
Пьянич
10
Обляков
31
Кисляк
11
Файзуллаев
11
Мусаев
20
Койта
3-4-1-1-1
99
Лунев
4
Касерес
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
50
Кутицкий
15
Глебов
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
11
Файзуллаев
8
Бистрович
8
Бистрович
11
Файзуллаев
15
Пьянич
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
15
Пьянич
20
Койта
17
Глебов
17
Глебов
20
Койта
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
10
Бителло
13
Нгамале
13
Нгамале
10
Бителло
91
Гладышев
11
Гомес
11
Гомес
91
Гладышев
74
Фомин
49
Маухуб
49
Маухуб
74
Фомин
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча ЦСКА - Динамо
3
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
9
Офсайды
3
2
Количество передач
353
402
Сейвы
0
5
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Павел Шадыханов
Резервный судья:
Егор Егоров
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Генич, Дурасов)
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