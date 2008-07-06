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ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 06 июля 2008
ЦСКА
06.07.2008, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
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Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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07.11.2026
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ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
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2 : 1
27.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
С. Французов
В. Кулагин (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая)
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