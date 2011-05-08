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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 08 мая 2011
Динамо
08.05.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
45'
А. Воронин
90+3'
М. Ломич
5'
С. Игнашевич
80'
С. Думбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
ГОЛ! 2:2!
М. Ломич
Пас отдал
А. Воронин
+3
Желтая карточка
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:2!
С. Думбия
Замена
В. Лав
️️️️
Т. Нецид
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
Замена
Д. Шемберас
️️️️
Е. Алдонин
Травма
Е. Алдонин
Замена
А. Кокорин
️️️️
З. Мисимович
Желтая карточка
Е. Алдонин
Замена
А. Ропотан
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:1!
А. Воронин
Пас отдал
К. Кураньи
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
Г. Щенников
Травма
А. Шунин
ГОЛ! 0:1!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
8
Звездан Мисимович
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Сейду Думбия
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
32
Ломич
8
Колодин
13
Гранат
26
Уилкшир
8
Мисимович
41
Сапета
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
90
Смолов
4-5-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
18
Тошич
66
Дзагоев
20
Алдонин
10
Мамаев
22
Думбия
15
Нецид
90
Смолов
19
Ропотан
19
Ропотан
90
Смолов
8
Мисимович
9
Кокорин
9
Кокорин
8
Мисимович
20
Алдонин
5
Шемберас
5
Шемберас
20
Алдонин
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
15
Нецид
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
15
Нецид
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
22
Евгений Пузин
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
19
Владимир Соболев
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
В. Кулагин (оба – Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:10 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 13:40 (прямая)
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