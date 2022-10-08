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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 08 октября 2022
ЦСКА
08.10.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
12'
В. Роша
44'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
Я. Гладышев
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
85'
Замена
И. Обляков
️️️️
Г. Щенников
85'
85'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Э. Даса
79'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
Ф. Чалов
77'
Замена
Х. Медина
️️️️
К. Кучаев
76'
65'
Желтая карточка
С. Сазонов
64'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
64'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
46'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
М. Норманн
45'
+1
Травма
М. Норманн
44'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
28'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
ГОЛ! 1:0!
В. Роша
Пас отдал
К. Кучаев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛАЗ
42
Георгий Щенников
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
27
Мойзес
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
18
Константин Кучаев
РФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Матиас Норманн
ЦП
13
Муми Нгамале
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Никита Ермаков
АП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
41
Егор Ушаков
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-3-1-1-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Роша
14
Набабкин
22
Гайич
14
Зделар
27
Мойзес
5
Мендес
15
Карраскаль
63
Чалов
18
Кучаев
4-1-2-2-1
1
Шунин
2
Даса
4
Сазонов
6
Фернандес
7
Скопинцев
74
Фомин
17
Норманн
13
Нгамале
77
Макаров
23
Захарян
90
Смолов
42
Щенников
10
Обляков
10
Обляков
42
Щенников
18
Кучаев
28
Медина
28
Медина
18
Кучаев
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
17
Норманн
50
Кутицкий
50
Кутицкий
17
Норманн
2
Даса
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
2
Даса
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
90
Смолов
70
Тюкавин
70
Тюкавин
90
Смолов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Никита Ермаков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
19
Никита Ермаков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Антон Кобзев
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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