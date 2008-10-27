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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 27 октября 2008
Динамо
27.10.2008, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
ЦСКА
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Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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31.10.2026
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27.10.2026
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24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
В.Бутенко (Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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