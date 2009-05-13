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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 13 мая 2009
Динамо
13.05.2009, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
ЦСКА
86'
Д. Хохлов
90+4'
А. Кержаков (П)
40'
В. Лав (П)
53'
Ю. Жирков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - ЦСКА
ГОЛ!
В. Березуцкий
5:6
Пенальти не реализован!
А. Кокорин
Пенальти не реализован!
Е. Алдонин
Пенальти не реализован!
А. Димидко
ГОЛ!
Г. Щенников
5:5
ГОЛ!
Ф. Смолов
5:4
Пенальти не реализован!
Т. Нецид
Пенальти не реализован!
Д. Хохлов
ГОЛ!
С. Игнашевич
4:4
ГОЛ!
Л. Уилкшир
4:3
ГОЛ!
Ю. Жирков
3:3
ГОЛ!
Д. Колодин
3:2
ГОЛ!
В. Лав
2:2
ГОЛ!
Д. Комбаров
2:1
ГОЛ!
Д. Карвальо
1:1
ГОЛ!
А. Кержаков
1:0
120'
Желтая карточка
Ю. Жирков
112'
Желтая карточка
Е. Алдонин
106'
Замена
Т. Нецид
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
А. Денисов
103'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Кержаков
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. Хохлов
Пас отдал
А. Димидко
Замена
Г. Щенников
️️️️
Д. Эркин
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
Э. Рахимич
Замена
Э. Рахимич
️️️️
М. Маазу
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
Ф. Смолов
️️️️
В. Гранат
ГОЛ! 0:2!
Ю. Жирков
Пас отдал
М. Маазу
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Лав
Желтая карточка
В. Гранат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПАЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
АП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПАЗ
18
Юрий Жирков
ЛВ
20
Евгений Алдонин
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
28
Даниэл Карвальо
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Габулов
13
Гранат
8
Колодин
71
Денисов
5
Ковальчик
23
Комбаров
25
Хохлов
2
Димидко
26
Уилкшир
9
Кокорин
11
Кержаков
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
4
Игнашевич
24
Березуцкий
88
Эркин
5
Шемберас
20
Алдонин
10
Мамаев
28
Карвальо
18
Жирков
22
Маазу
19
Вагнер Лав
13
Гранат
90
Смолов
90
Смолов
13
Гранат
88
Эркин
42
Щенников
42
Щенников
88
Эркин
22
Маазу
25
Рахимич
25
Рахимич
22
Маазу
10
Мамаев
15
Нецид
15
Нецид
10
Мамаев
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Динамо - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Сергей Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:15 (прямая)
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