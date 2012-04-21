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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 21 апреля 2012
Динамо
21.04.2012, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 40 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
17'
З. Мисимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
+3
Желтая карточка
З. Тошич
Замена
А. Епуряну
️️️️
Л. Уилкшир
Замена
Секу
️️️️
П. Вернблум
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
К. Хонда
Замена
А. Воронин
️️️️
К. Кураньи
Желтая карточка
Б. Джуджак
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
П. Вернблум
20'
Желтая карточка
П. Мамаев
ГОЛ! 1:0!
З. Мисимович
Пас отдал
Б. Джуджак
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Дейвидас Шемберас
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
4-2-2-2
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
44
Рыков
26
Уилкшир
20
Семшов
16
Нобоа
10
Джуджак
8
Мисимович
22
Кураньи
9
Кокорин
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
5
Шемберас
6
Березуцкий
42
Щенников
10
Мамаев
3
Хонда
19
Вернблум
18
Тошич
15
Нецид
22
Думбия
26
Уилкшир
24
Епуряну
24
Епуряну
26
Уилкшир
20
Семшов
4
Юсупов
4
Юсупов
20
Семшов
22
Кураньи
0
Воронин
0
Воронин
22
Кураньи
19
Вернблум
26
Секу
26
Секу
19
Вернблум
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
21
Роман Березовский
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия-2" 16:15 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:20 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:20 (прямая) "HD Спорт" 19:00 (повтор)
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