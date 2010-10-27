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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 27 октября 2010
Динамо
27.10.2010, среда, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
Замена
М. Якубко
️️️️
И. Семшов
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Ребко
️️️️
А. Ропотан
Желтая карточка
А. Епуряну
Замена
К. Хонда
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
М. Гонсалес
️️️️
З. Тошич
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
В. Лав
Пенальти не реализован!
А. Дзагоев
Желтая карточка
Д. Шемберас
Желтая карточка
С. Думбия
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Березуцкий
Желтая карточка
Л. Фернандес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЛП
19
Томислав Дуймович
ОП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-1-4-1
1
Шунин
13
Гранат
24
Епуряну
6
Фернандес
26
Уилкшир
19
Дуймович
0
Воронин
20
Семшов
19
Ропотан
19
Самедов
22
Кураньи
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
5
Шемберас
26
Секу
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
19
Вагнер Лав
19
Ропотан
17
Ребко
17
Ребко
19
Ропотан
20
Семшов
26
Якубко
26
Якубко
20
Семшов
0
Воронин
9
Кокорин
9
Кокорин
0
Воронин
6
Березуцкий
42
Щенников
42
Щенников
6
Березуцкий
18
Тошич
11
Гонсалес
11
Гонсалес
18
Тошич
66
Дзагоев
3
Хонда
3
Хонда
66
Дзагоев
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Сергей Чепчугов
ВР
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая); "Россия 2" 18:10 (прямая)
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