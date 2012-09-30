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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 30 сентября 2012
ЦСКА
30.09.2012, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
38'
Б. Джуджак
51'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
Замена
Секу
️️️️
А. Цауня
86'
Замена
П. Мамаев
️️️️
З. Тошич
75'
74'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Кокорин
66'
Замена
К. Нобоа
️️️️
И. Семшов
64'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ропотан
59'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Красная карточка
А. Дзагоев
58'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
Пас отдал
И. Семшов
38'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джуджак
32'
Желтая карточка
А. Сапета
29'
Желтая карточка
А. Ропотан
18'
Травма
Я. Яншер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Александр Цауня
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
АП
89
Якоб Яншер
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
20
Эльм
19
Цауня
66
Дзагоев
3
Хонда
18
Тошич
7
Муса
4-1-3-1-1
21
Березовский
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
19
Ропотан
89
Яншер
41
Сапета
10
Джуджак
20
Семшов
9
Кокорин
18
Тошич
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Тошич
19
Цауня
26
Секу
26
Секу
19
Цауня
20
Семшов
16
Нобоа
16
Нобоа
20
Семшов
19
Ропотан
4
Юсупов
4
Юсупов
19
Ропотан
9
Кокорин
22
Кураньи
22
Кураньи
9
Кокорин
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Аверьянов Антон (г. Москва)
Калугин Тихон (г. Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:00 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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