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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 15 февраля 2023
ЦСКА
15.02.2023, среда, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Динамо
56'
М. Гайич
88'
Х. Медина
31'
Э. Даса
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Динамо
90'
+1
Желтая карточка
В. Грулев
ГОЛ! 2:1!
Х. Медина
88'
63'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Вторая желтая
В. Роша
59'
ГОЛ! 1:1!
М. Гайич
56'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
53'
43'
Желтая карточка
Л. Гагнидзе
31'
ГОЛ! 0:1!
Э. Даса
Желтая карточка
В. Роша
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
5
Виктор Мендес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
10
Иван Обляков
АП
18
Константин Кучаев
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
95
Вадим Цветков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Максим Александров
ОП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Роша
78
Дивеев
27
Мойзес
5
Мендес
22
Гайич
15
Карраскаль
18
Кучаев
10
Обляков
63
Чалов
4-2-1-2-1
1
Шунин
2
Даса
6
Фернандес
4
Сазонов
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
77
Макаров
13
Нгамале
90
Смолов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
49
Владислав Тороп
ВР
95
Вадим Цветков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
77
Максим Александров
ОП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
95
Вадим Цветков
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
76
Илья Купцов
ВР
75
Иван Будачев
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
77
Максим Александров
ОП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
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