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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 09 ноября 2014
Динамо
09.11.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
52'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
90'
+5
Желтая карточка
Б. Натхо
Замена
Б. Джуджак
️️️️
Ю. Жирков
90'
+2
Желтая карточка
В. Ванкер
90'
+1
87'
Желтая карточка
Г. Миланов
Желтая карточка
А. Бюттнер
86'
Желтая карточка
А. Юсупов
81'
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Кокорин
74'
73'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Г. Щенников
Замена
А. Ионов
️️️️
М. Вальбуэна
71'
Желтая карточка
К. Самба
64'
63'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Муса
55'
Желтая карточка
М. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
52'
Пенальти не реализован!
М. Вальбуэна
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
21
Вильям Ванкер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
28
Бюттнер
6
Дуглас
4
Самба
15
Губочан
27
Денисов
21
Ванкер
18
Жирков
4
Юсупов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
4-2-2-1-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
10
Натхо
19
Вернблум
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
22
Думбия
18
Жирков
10
Джуджак
10
Джуджак
18
Жирков
28
Вальбуэна
11
Ионов
11
Ионов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
22
Кураньи
22
Кураньи
9
Кокорин
42
Щенников
17
Миланов
17
Миланов
42
Щенников
7
Муса
18
Тошич
18
Тошич
7
Муса
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
77
Анатолий Катрич
ПВ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
11
Станислав Манолев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Витиньо
ЛВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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