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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 19 августа 2023
Динамо
19.08.2023, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
46'
М. Нгамале
83'
Ф. Смолов (П)
6'
А. Заболотный
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - ЦСКА
Замена
С. Сазонов
️️️️
Ф. Смолов
89'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
М. Нгамале
89'
87'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
М. Мухин
85'
Замена
А. Гайч
️️️️
К. Набабкин
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Смолов
83'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
К. Тюкавин
78'
Желтая карточка
Ф. Смолов
77'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
66'
62'
Замена
К. Кучаев
️️️️
В. Мендес
60'
Замена
М. Рядно
️️️️
К. Глебов
ГОЛ! 1:1!
М. Нгамале
46'
Замена
Э. Даса
️️️️
С. Бессмертный
46'
43'
Желтая карточка
В. Роша
Желтая карточка
М. Нгамале
36'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Заболотный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
93
Диего Лаксальт
ОП
74
Даниил Фомин
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
17
Кирилл Глебов
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
80
Бессмертный
93
Лаксальт
74
Фомин
13
Нгамале
77
Макаров
70
Тюкавин
90
Смолов
4-2-1-1-2
49
Тороп
17
Глебов
14
Набабкин
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
16
Мухин
5
Мендес
10
Обляков
91
Заболотный
63
Чалов
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
90
Смолов
4
Сазонов
4
Сазонов
90
Смолов
80
Бессмертный
2
Даса
2
Даса
80
Бессмертный
13
Нгамале
88
Лесовой
88
Лесовой
13
Нгамале
70
Тюкавин
91
Гладышев
91
Гладышев
70
Тюкавин
17
Глебов
68
Рядно
68
Рядно
17
Глебов
5
Мендес
18
Кучаев
18
Кучаев
5
Мендес
16
Мухин
11
Файзуллаев
11
Файзуллаев
16
Мухин
14
Набабкин
19
Гайч
19
Гайч
14
Набабкин
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
31
Матвей Кисляк
АП
19
Никита Ермаков
АП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Динамо - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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