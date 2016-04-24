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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 24 апреля 2016
ЦСКА
24.04.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
56'
А. Березуцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
90'
+2
Красная карточка
А. Ещенко
78'
Замена
К. Самба
️️️️
А. Козлов
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
72'
71'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Д. Живоглядов
Травма
М. Фернандес
70'
69'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Желтая карточка
Р. Еременко
60'
ГОЛ! 1:0!
А. Березуцкий
Пас отдал
С. Игнашевич
56'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Оланаре
54'
19'
Желтая карточка
И. Денисов
14'
Замена
В. Дьяков
️️️️
Т. Губочан
13'
Травма
Т. Губочан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
80
Аарон Оланаре
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
(К)
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
80
Оланаре
6
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
11
Ткачев
66
Дзагоев
10
Головин
7
Муса
4-1-3-1-1
1
Шунин
34
Козлов
15
Губочан
8
Хольмен
38
Ещенко
27
Денисов
23
Соснин
47
Зобнин
27
Живоглядов
11
Ионов
9
Бечирай
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
80
Оланаре
10
Натхо
10
Натхо
80
Оланаре
27
Живоглядов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
27
Живоглядов
15
Губочан
0
Дьяков
0
Дьяков
15
Губочан
34
Козлов
4
Самба
4
Самба
34
Козлов
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Роман Широков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Валерий Данченко (Уфа)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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