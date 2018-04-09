Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 09 апреля 2018
ЦСКА
09.04.2018, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
60'
Ф. Чалов
11'
А. Ташаев
49'
А. Ташаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Динамо
83'
Желтая карточка
А. Ташаев
Желтая карточка
А. Дзагоев
80'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Г. Щенников
78'
73'
Замена
И. Темников
️️️️
К. Рауш
72'
Замена
Н. Обольский
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
П. Вернблум
68'
66'
Замена
А. Соснин
️️️️
И. Цаллагов
ГОЛ! 1:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
Г. Миланов
60'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Муса
58'
Замена
А. Головин
️️️️
Витиньо
57'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Ташаев
Пас отдал
Е. Луценко
45'
Желтая карточка
Г. Морозов
39'
Желтая карточка
С. Соу
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Ташаев
Пас отдал
К. Панченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
17
Георгий Миланов
ЛАЗ
42
Георгий Щенников
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
27
Самба Соу
ОП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Александр Головин
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
17
Миланов
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Витиньо
7
Муса
19
Вернблум
3-4-1-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Рыков
44
Шунич
34
Козлов
15
Цаллагов
27
Соу
34
Рауш
88
Ташаев
8
Панченко
48
Луценко
42
Щенников
18
Кучаев
18
Кучаев
42
Щенников
11
Витиньо
10
Головин
10
Головин
11
Витиньо
7
Муса
63
Чалов
63
Чалов
7
Муса
34
Рауш
11
Темников
11
Темников
34
Рауш
15
Цаллагов
23
Соснин
23
Соснин
15
Цаллагов
48
Луценко
9
Обольский
9
Обольский
48
Луценко
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
1
Илья Помазун
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча ЦСКА - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Наш футбол
Новости команд
Все
ЦСКА
Динамо
Агент объяснил, почему Тюкавин не перейдет в турецкий клуб
20:33
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
17:30
3
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
16:44
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Игрок «Краснодара» впервые получит премию «Джентельмен года»
14:16
7
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
17:30
3
Кисляк: «Батраков не вербовал меня в «Галатасарай»
16:44
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Игрок «Краснодара» впервые получит премию «Джентельмен года»
14:16
7
ЦСКА – «Ахмат» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 21 ноября 2026
12:54
Агент объяснил, почему Тюкавин не перейдет в турецкий клуб
20:33
Тюкавин сказал, может ли уйти из «Динамо» зимой
13:49
5
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Тюкавин оценил вариант с переходом в Турцию
12:41
6
Тюкавин выбрал двух главных модников в сборной России
10:56
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+