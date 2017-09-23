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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 23 сентября 2017
Динамо
23.09.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
90'
Замена
Г. Миланов
️️️️
В. Березуцкий
Замена
А. Зотов
️️️️
Ф. Бечирай
87'
83'
Желтая карточка
Витиньо
Замена
Е. Луценко
️️️️
Вандерсон
66'
66'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Б. Натхо
30'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
26'
Травма
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
23
Хали Тиам
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
63
Федор Чалов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
3-2-3-2
1
Шунин
11
Темников
44
Шунич
8
Хольмен
32
Терехов
34
Козлов
23
Тиам
27
Соу
23
Соснин
9
Бечирай
14
Вандерсон
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
19
Вернблум
42
Щенников
66
Дзагоев
10
Натхо
75
Жамалетдинов
11
Витиньо
9
Бечирай
21
Зотов
21
Зотов
9
Бечирай
14
Вандерсон
48
Луценко
48
Луценко
14
Вандерсон
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
24
Березуцкий
17
Миланов
17
Миланов
24
Березуцкий
10
Натхо
63
Чалов
63
Чалов
10
Натхо
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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