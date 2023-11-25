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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Динамо
ЦСКА - Динамо: обзор матча 25 ноября 2023
ЦСКА
25.11.2023, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
23'
А. Файзуллаев
40'
А. Заболотный
7'
Бителло
54'
Бителло
74'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
И. Лещук
83'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Замена
К. Глебов
️️️️
Келлвен
82'
Замена
В. Давила
️️️️
И. Обляков
82'
Желтая карточка
В. Роша
77'
74'
ГОЛ! 2:3!
К. Тюкавин
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Мендес
72'
61'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
59'
Желтая карточка
Р. Фернандес
54'
ГОЛ! 2:2!
Бителло
Пас отдал
К. Тюкавин
46'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Д. Макаров
46'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 2:1!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Файзуллаев
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Файзуллаев
Пас отдал
Ф. Чалов
23'
7'
ГОЛ! 0:1!
Бителло
Пас отдал
Д. Лаксальт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
22
Милан Гайич
ЛАЗ
14
Саша Зделар
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
27
Мойзес
ЦЗ
12
Келлвен
ПАЗ
5
Виктор Мендес
ОП
10
Иван Обляков
ЦП
11
Аббосбек Файзуллаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Бителло
ЛП
93
Диего Лаксальт
ОП
74
Даниил Фомин
ЦП
90
Федор Смолов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
11
Виктор Давила
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
13
Муми Нгамале
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
3-3-2-2
35
Акинфеев
14
Зделар
4
Роша
27
Мойзес
22
Гайич
5
Мендес
12
Келлвен
10
Обляков
11
Файзуллаев
63
Чалов
91
Заболотный
4-1-2-2-1
31
Лещук
18
Паршивлюк
2
Бальбуэна
6
Фернандес
7
Скопинцев
93
Лаксальт
74
Фомин
10
Бителло
77
Макаров
90
Смолов
70
Тюкавин
5
Мендес
14
Набабкин
14
Набабкин
5
Мендес
12
Келлвен
17
Глебов
17
Глебов
12
Келлвен
10
Обляков
11
Давила
11
Давила
10
Обляков
90
Смолов
15
Карраскаль
15
Карраскаль
90
Смолов
77
Макаров
13
Нгамале
13
Нгамале
77
Макаров
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
19
Никита Ермаков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
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