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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 18 февраля 2016
Динамо
18.02.2016, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
ЦСКА
81'
Р. Зобнин
54'
А. Березуцкий
61'
А. Головин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - ЦСКА
Замена
А. Каляшин
️️️️
Д. Живоглядов
90'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зобнин
Пас отдал
А. Соснин
81'
78'
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Широков
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Головин
Пас отдал
П. Вернблум
60'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Р. Еременко
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Березуцкий
Пас отдал
Б. Натхо
46'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Дзагоев
46'
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
К. Набабкин
46'
Замена
А. Оланаре
️️️️
А. Муса
46'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Васин
Желтая карточка
Р. Зобнин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
(К)
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
26
Роман Еременко
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
92
Максим Обольский
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
20
Амир Натхо
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
27
Живоглядов
15
Губочан
0
Дьяков
34
Козлов
21
Драгун
47
Зобнин
23
Соснин
11
Ионов
88
Ташаев
88
Погребняк
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
5
Васин
6
Фернандес
19
Вернблум
18
Тошич
66
Дзагоев
15
Широков
26
Еременко
7
Муса
27
Живоглядов
8
Каляшин
8
Каляшин
27
Живоглядов
14
Набабкин
42
Щенников
42
Щенников
14
Набабкин
5
Васин
6
Березуцкий
6
Березуцкий
5
Васин
66
Дзагоев
10
Натхо
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
11
Ткачев
11
Ткачев
26
Еременко
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
7
Муса
80
Оланаре
80
Оланаре
7
Муса
15
Широков
8
Панченко
8
Панченко
15
Широков
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
6
Максим Кузьмин
АП
92
Максим Обольский
ЦФ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
27
Игорь Денисов
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
20
Амир Натхо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
92
Максим Обольский
ЦФ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
27
Игорь Денисов
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
20
Амир Натхо
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
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