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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 10 мая 2009
Динамо
10.05.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
5'
Д. Комбаров
79'
Т. Нецид
90+2'
В. Березуцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
+2
ГОЛ! 1:2!
В. Березуцкий
Пас отдал
Д. Карвальо
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
А. Денисов
️️️️
М. Ковальчик
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ! 1:1!
Т. Нецид
Пас отдал
Ю. Жирков
Желтая карточка
В. Габулов
Замена
Т. Нецид
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
Е. Алдонин
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Димидко
Замена
Д. Карвальо
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
Д. Колодин
Желтая карточка
М. Ковальчик
Желтая карточка
Д. Хохлов
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Комбаров
Пас отдал
К. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
26
Люк Уилкшир
АП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
5
Дейвидас Шемберас
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Даниэл Карвальо
АП
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-1-1
30
Габулов
13
Гранат
8
Колодин
6
Фернандес
5
Ковальчик
23
Комбаров
25
Хохлов
2
Димидко
9
Комбаров
26
Уилкшир
11
Кержаков
4-4-2
35
Акинфеев
5
Шемберас
24
Березуцкий
4
Игнашевич
88
Эркин
66
Дзагоев
20
Алдонин
10
Мамаев
18
Жирков
22
Маазу
19
Вагнер Лав
5
Ковальчик
71
Денисов
71
Денисов
5
Ковальчик
2
Димидко
9
Кокорин
9
Кокорин
2
Димидко
10
Мамаев
28
Карвальо
28
Карвальо
10
Мамаев
66
Дзагоев
15
Нецид
15
Нецид
66
Дзагоев
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
10
Денис Скепский
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
10
Денис Скепский
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Динамо - ЦСКА
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
А. Монахов (оба - Москва)
Делегат:
А. Будогосский (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
8000 из 18636 зрителей (42%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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