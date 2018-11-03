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Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 03 ноября 2018
Динамо
03.11.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
Желтая карточка
А. Шунин
90'
+4
90'
Желтая карточка
Ф. Чалов
88'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
К. Набабкин
Вторая желтая
К. Рауш
81'
Замена
Е. Луценко
️️️️
К. Панченко
71'
70'
Замена
Г. Щенников
️️️️
А. Сигурдссон
Замена
А. Соснин
️️️️
А. Теттех
61'
56'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
А. Дзагоев
Замена
В. Москвичев
️️️️
С. Соу
18'
Травма
С. Соу
16'
Желтая карточка
К. Рауш
14'
Желтая карточка
С. Соу
10'
3'
Желтая карточка
Р. Бекао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛАЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
55
Абдул Теттех
ОП
11
Федор Черных
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
22
Жоаозиньо
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
97
Ильзат Ахметов
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Антон Терехов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-2-2-2
1
Шунин
18
Морозов
8
Хольмен
4
Евгеньев
44
Шунич
34
Рауш
55
Теттех
11
Черных
27
Соу
8
Панченко
22
Жоаозиньо
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
50
Бекао
32
Магнуссон
6
Фернандес
97
Ахметов
66
Дзагоев
10
Влашич
10
Обляков
10
Сигурдссон
63
Чалов
27
Соу
5
Москвичев
5
Москвичев
27
Соу
55
Теттех
23
Соснин
23
Соснин
55
Теттех
8
Панченко
48
Луценко
48
Луценко
8
Панченко
10
Сигурдссон
42
Щенников
42
Щенников
10
Сигурдссон
14
Набабкин
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Набабкин
66
Дзагоев
11
Эрнандес
11
Эрнандес
66
Дзагоев
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
31
Игорь Лещук
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
11
Антон Терехов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Илья Помазун
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Динамо - ЦСКА
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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