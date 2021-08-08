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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - ЦСКА
Динамо - ЦСКА: обзор матча 08 августа 2021
Динамо
08.08.2021, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
58'
Д. Фомин (П)
73'
Д. Фомин
8'
Ч. Эджуке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - ЦСКА
Замена
Г. Варела
️️️️
С. Паршивлюк
84'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Н. Моро
84'
83'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
М. Мухин
82'
Замена
К. Кучаев
️️️️
И. Ахметов
82'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Н. Влашич
Травма
С. Паршивлюк
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фомин
73'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
72'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
71'
64'
Замена
К. Бистрович
️️️️
Ф. Чалов
Замена
Д. Макаров
️️️️
К. Н'Жи
62'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Фомин
58'
57'
Желтая карточка
Я. Бийол
Желтая карточка
А. Захарян
45'
+2
42'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
А. Заболотный
41'
Травма
А. Заболотный
Желтая карточка
Д. Фомин
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Эджуке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
23
Арсен Захарян
РФ
Главный тренер
Сандро Шварц
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
45
Никола Влашич
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шунин
93
Лаксальт
2
Бальбуэна
18
Ордец
18
Паршивлюк
74
Фомин
6
Моро
17
Шиманьски
9
Н'Жи
70
Тюкавин
23
Захарян
3-1-3-1-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
78
Дивеев
15
Бийол
16
Мухин
45
Влашич
97
Ахметов
21
Эджуке
10
Обляков
91
Заболотный
63
Чалов
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
9
Н'Жи
77
Макаров
77
Макаров
9
Н'Жи
6
Моро
7
Скопинцев
7
Скопинцев
6
Моро
18
Паршивлюк
2
Варела
2
Варела
18
Паршивлюк
63
Чалов
8
Бистрович
8
Бистрович
63
Чалов
91
Заболотный
32
Бохинен
32
Бохинен
91
Заболотный
16
Мухин
22
Марадишвили
22
Марадишвили
16
Мухин
97
Ахметов
18
Кучаев
18
Кучаев
97
Ахметов
45
Влашич
14
Яковлев
14
Яковлев
45
Влашич
Остались в запасе
Динамо
ЦСКА
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Динамо - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Адлан Хатуев
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Андрей Болотенков
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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